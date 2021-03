Il dottor Amici: ‘io perseguitato da Asl e Ordine Medici ma sui vaccini avevo ragione’ (Di martedì 16 marzo 2021) “Adesso iniziano a darmi tutti ragione, pure Sileri e Bassetti vanno in televisione a dire che bisogna rivalutare i Medici di base, curare individualmente i pazienti a casa. Io lo dico da una vita, mi hanno denunciato all’Ordine dei Medici e adesso si sono accorti che tutto sommato avevo ragione. Ritirano lotti di vaccino perché effettivamente pericolosi, da mesi ripeto che bisogna andarci coi piedi di piombo: mi davano del no-vax, a me che sono 40 anni che pratico vaccinazioni. Semplicemente le vaccinazioni non possono esser fatte in modo indiscriminato, perché quando questo avviene le conseguenze sono sotto agli occhi di tutti”. Il dottor Mariano Amici, il medico di Ardea diventato “famoso” per le sue posizioni contro corrente sulle vaccinazioni anti Covid, all’Adnkronos oggi si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) “Adesso iniziano a darmi tutti ragione, pure Sileri e Bassetti vanno in televisione a dire che bisogna rivalutare idi base, curare individualmente i pazienti a casa. Io lo dico da una vita, mi hanno denunciato all’deie adesso si sono accorti che tutto sommatoragione. Ritirano lotti di vaccino perché effettivamente pericolosi, da mesi ripeto che bisogna andarci coi piedi di piombo: mi davano del no-vax, a me che sono 40 anni che pratico vaccinazioni. Semplicemente le vaccinazioni non possono esser fatte in modo indiscriminato, perché quando questo avviene le conseguenze sono sotto agli occhi di tutti”. IlMariano, il medico di Ardea diventato “famoso” per le sue posizioni contro corrente sulle vaccinazioni anti Covid, all’Adnkronos oggi si ...

Advertising

270349 : RT @270349: Dottor Mariano Amici: “Un virus che ti contagia nelle prime settimane dopo il vaccino rischia di ucciderti” - StraNotizie : Il dottor Amici: 'io perseguitato da Asl e Ordine Medici ma sui vaccini avevo ragione' - anto_vallini : 5 giorni dopo aver lanciato l'allarme sull'aumento di psicopatologie tra gli adolescenti italiani per il lockdown i… - MatteoBandit2 : @claxaste Bassetti ora darà in escandescenze come davanti al dottor Amici? O starà muto, come dovrebbe fare sempre? - caterinasacco3 : @aidalaverdadera @sbronzodiriace_ Poi da verissimo lui rinnega praticamente la pace fatta e le ultime cose dette di… -