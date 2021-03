Ford Tourneo e Transit Custom - Nel 2023 arriveranno le versioni elettriche

(Di martedì 16 marzo 2021) Laha confermato per ilil lancio di una versione elettrica dele del: il lancio dei van a emissioni zero coinciderà con il debutto della nuova generazione dei rispettivi modelli, che saranno offerti anche con motori tradizionali, mild hybrid e nelle varianti plug-in hybrid. In Turchia insieme a Volkswagen. La produzione dele delsarà affidata alla fabbrica turcaOtosan, dove nasceranno anche i nuovi veicoli commerciali compatti della Volkswagen grazie all'accordo strategico tra i due gruppi industriali. Secondo le informazioni già diffuse nei mesi scorsi, l'Ovale blu fornirà le soluzioni tecniche per i modelli più grandi, da 1 tonnellata di portata, mentre sarà la ...

