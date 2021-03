FIFA 21: EA Sports “regala” per errore pacchetti ad alcuni utenti! (Di martedì 16 marzo 2021) Nella giornata di lunedì 15 marzo alcuni utenti hanno trovato dei contenuti inaspettati, pacchetti e card di vario tipo (Icon, Pack Ultimate, persino Messi POTM), sul loro account di FIFA 21 Ultimate Team, con tanto di messaggio di EA Sports che si scusava per il ritardo nella risoluzione del problema e ringraziava gli utenti per L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 16 marzo 2021) Nella giornata di lunedì 15 marzoutenti hanno trovato dei contenuti inaspettati,e card di vario tipo (Icon, Pack Ultimate, persino Messi POTM), sul loro account di21 Ultimate Team, con tanto di messaggio di EAche si scusava per il ritardo nella risoluzione del problema e ringraziava gli utenti per L'articolo proviene da FUT Universe.

