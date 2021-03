Elton John contro il Vaticano per i matrimoni gay: “Ipocrisia” (Di martedì 16 marzo 2021) Elton John contro il Vaticano per il rifiuto di benedire le unioni gay. La Congregazione della Dottrina della Fede ha emesso alle scorse ore un nuovo decreto per guidare le azioni dei sacerdoti nei confronti delle unioni omosessuali. Si legge che viene considerato un atto illecito la benedizione delle coppie gay. La Chiesa si professa quindi, ancora una volta, contro le unioni omosessuali: gli omosessuali sono considerati peccatori dinanzi a Dio. Per questo motivo, la decisione è quella di vietare ai sacerdoti di benedire le coppie gay, gesto che costituirebbe un illecito per il Vaticano. Non è ammesso il riconoscimento religioso delle unioni gay in quanto il matrimonio tra uomo e donna fa parte delle volontà del Signore che non contempla, nelle Sacre ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021)ilper il rifiuto di benedire le unioni gay. La Congregazione della Dottrina della Fede ha emesso alle scorse ore un nuovo decreto per guidare le azioni dei sacerdoti nei confronti delle unioni omosessuali. Si legge che viene considerato un atto illecito la benedizione delle coppie gay. La Chiesa si professa quindi, ancora una volta,le unioni omosessuali: gli omosessuali sono considerati peccatori dinanzi a Dio. Per questo motivo, la decisione è quella di vietare ai sacerdoti di benedire le coppie gay, gesto che costituirebbe un illecito per il. Non è ammesso il riconoscimento religioso delle unioni gay in quanto ilo tra uomo e donna fa parte delle volontà del Signore che non contempla, nelle Sacre ...

