Dungeons & Dragons | Dark Alliance ha una data di uscita | tra trailer e video gameplay

(Di martedì 16 marzo 2021) Annunciato nel 2019,è attualmente in fase di sviluppo da Tuque Games, uno studio di Montreal formato da ex veterani di Ubisoft. Ebbene, buone notizie per chi aspettava ladi: il gioco è previsto per il 22 giugno. Inpotrete, insieme a un massimo di tre amici, assumere i ruoli dei quattro personaggi più leggendari di D;D creati da R.A. Salvatore: Drizzt, Cattie-brie, Bruenor e Wulfgar. Stavolta dovranno respingere un assalto di mostri che hanno invaso la Valle del Vento Gelido in cerca di un potente artefatto: il frammento di cristallo. Dopo aver scelto l'ordine di iniziativa,diventa ...

L'edizione SteelBook include una custodia Steelbook, un art book stampato, un codice per scaricare la colonna sonora di& Dragons, un set di armi Lich e Beholder e la prossima espansione '...Per gli sviluppatori, infatti, è importante mantenere un occhio di riguardo per& Dragons e per ciò che rappresenta per tutti i fan. Una premessa senz'altro interessante, che ci ha aiutato a ...Dark Alliance, il nuovo action-RPG ambientato nel mondo di Dungeons and Dragons, ha ricevuto una data di lancio su PC e console.Diciamoci la verità: il bizzarro trailer di presentazione di Dungeons & Dragons: Dark Alliance ci aveva lasciati un po’ perplessi. Sembra però che da quel dicembre 2019 Tuque Games si sia data ...