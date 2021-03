'Deus Ex è troppo reale per il 2021' (Di martedì 16 marzo 2021) La Game Developers Conference è iniziata in formato virtuale. E in una chat live il designer di Deus Ex, Warren Spector, ha parlato del motivo per cui non avrebbe realizzato il gioco oggi. "Sono costantemente stupito di quanto sia stata accurata la nostra visione del mondo. Francamente mi spaventa un po'", ha detto Spector. "Non credo che rifarei Deus Ex oggi. Le teorie del complotto di cui abbiamo scritto fanno ora parte del mondo reale." I giochi Deus Ex raccontano storie di complotti globali architettati da potenti aziende che hanno il controllo sulla tecnologia. Mentre avevano una base nella realtà, quando l'originale Deus Ex è uscito nel 2000, oggi le teorie del complotto sembrano molto più potenti, con conseguenze nel mondo reale come le cospirazioni del 5G e le teorie sulle ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) La Game Developers Conference è iniziata in formato virtuale. E in una chat live il designer diEx, Warren Spector, ha parlato del motivo per cui non avrebbe realizzato il gioco oggi. "Sono costantemente stupito di quanto sia stata accurata la nostra visione del mondo. Francamente mi spaventa un po'", ha detto Spector. "Non credo che rifareiEx oggi. Le teorie del complotto di cui abbiamo scritto fanno ora parte del mondo." I giochiEx raccontano storie di complotti globali architettati da potenti aziende che hanno il controllo sulla tecnologia. Mentre avevano una base nella realtà, quando l'originaleEx è uscito nel 2000, oggi le teorie del complotto sembrano molto più potenti, con conseguenze nel mondocome le cospirazioni del 5G e le teorie sulle ...

