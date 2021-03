Altri 354 morti e tasso di positività all'8,5%. Nelle città blindate controlli più serrati (Di martedì 16 marzo 2021) Chiara Giannini Anche pattuglie a piedi Nelle zone rosse per verificare le autocertificazioni controlli a tappeto in mezza Italia per il primo giorno di zona rossa. Le forze dell'ordine hanno avuto il loro bel da fare, soprattutto Nelle grandi città come Roma e Milano, dove le verifiche, a campione, si sono concentrate soprattutto Nelle vie del centro. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, impegnati con posti di blocco per le auto, ma anche nel fermare chi, a piedi, transitava lungo la strada. Le disposizioni del nuovo Dpcm impongono, infatti, l'uscita solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Se lo scorso weekend i controlli hanno riguardato eventuali assembramenti o l'uso corretto dei dispositivi di protezione, da ieri ci si ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Chiara Giannini Anche pattuglie a piedizone rosse per verificare le autocertificazionia tappeto in mezza Italia per il primo giorno di zona rossa. Le forze dell'ordine hanno avuto il loro bel da fare, soprattuttograndicome Roma e Milano, dove le verifiche, a campione, si sono concentrate soprattuttovie del centro. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, impegnati con posti di blocco per le auto, ma anche nel fermare chi, a piedi, transitava lungo la strada. Le disposizioni del nuovo Dpcm impongono, infatti, l'uscita solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Se lo scorso weekend ihanno riguardato eventuali assembramenti o l'uso corretto dei dispositivi di protezione, da ieri ci si ...

