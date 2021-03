Al via su MyMovies a “Taglio Lungo” | la rassegna sul cinema LGBTQ

(Di martedì 16 marzo 2021) Da giovedì 1 a domenica 4 aprile 2021 andrà in streaming “”, la primatografica organizzata dal Coordinamento dei festival di, online sulla piattaforma. Qui saranno ospitati i migliori otto film a tema proposti nel 2020. Un’operazione che vuole confrontarsi con i cambiamenti della società, allargando il proprio sguardo verso territoritografici nuovi anche dal punto di vista delle poetiche e dei linguaggi. Dichiarano le organizzatrici e gli organizzatori: La scelta di mettersi in rete nasce dal bisogno di confrontarci in maniera responsabile sui cambiamenti culturali e sociali generati in questi anni, anche attraverso le attività dei nostri festivalNegli anni sono stati introdotti dei temi ...

Prenotandosi fino ad esaurimento posti sul sito www.mymovies.it/ondemand/luoghi-dell-anima/, durante le giornate del festival sarà possibile vedere gratuitamente i film e i documentari in ...