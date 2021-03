Terribile tragedi a Ivrea | 12enne muore impiccata in bagno | la ritrova il padre

Advertising

Una dodicenne è morta impiccata in bagno. Potrebbe esserci una folle sfida su TikTok dietro la morte di una 12enne a Borgofranco di Ivrea. La ragazzina, racconta Repubblica, è stata trovata dal padre...