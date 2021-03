Scontro Cragno Ronaldo | forse serviranno punti di sutura

(Di lunedì 15 marzo 2021) Fortunatamente nessuna grave conseguenza per Alessiodopo locon: il portiere si è regolarmente allenato Leonardo Semplici può tirare un sospiro di sollievo: fortunatamente Alessionon ha riportato nessuna grave conseguenza dopo locon Cristianonel match di ieri sera. Il portiere è comunque in buone condizioni: si è allenato regolarmente questo pomeriggio alla ripresa del lavoro agli ordini di Semplici in vista della gara con lo Spezia. L’ARTICOLO COMPLETO SU CAGLIARINEWS24. Leggi su Calcionews24.com

Massimo Moratti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Diverse polemiche per un intervento di Ronaldo in ritardo e a gamba tesa su Cragno. Ultimo scontro della serata, a S. Siro, proprio quello che determina la fuga, forse decisiva, dell'Inter. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per Alessio Cragno dopo lo scontro con Ronaldo: il portiere si è regolarmente allenato.