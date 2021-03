Salvini a Napoli e l’attacco a Enrico Letta: “Forse vuole far cadere il Governo” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Se Enrico Letta parla di Ius Soli vuol dire che vuole far cadere questo Governo”. Queste le dure parole del senatore e segretario della Lega Matteo Salvini, arrivato a Napoli questa mattina per assistere al processo in cui li componenti della rockband 99 Posse sono imputati per diffamazione aggravata per un video diffuso nel 2015 contro Salvini.“Solo un marziano – continua il leader della Lega – solo uno che arriva da Parigi o da Marte, in un Paese con le scuole chiuse, gli asili chiusi, le università chiuse, le fabbriche in difficoltà e gli italiani che hanno problemi di salute fisica e mentale, si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati”.“Se è stata una caduta di stile lo dica – aggiunge ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Separla di Ius Soli vuol dire chefarquesto”. Queste le dure parole del senatore e segretario della Lega Matteo, arrivato aquesta mattina per assistere al processo in cui li componenti della rockband 99 Posse sono imputati per diffamazione aggravata per un video diffuso nel 2015 contro.“Solo un marziano – continua il leader della Lega – solo uno che arriva da Parigi o da Marte, in un Paese con le scuole chiuse, gli asili chiusi, le università chiuse, le fabbriche in difficoltà e gli italiani che hanno problemi di salute fisica e mentale, si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati”.“Se è stata una caduta di stile lo dica – aggiunge ...

