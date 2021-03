Orrore a Somma Vesuviana | 70enne uccide a fucilate Willy | cane conosciuto e amato in paese

(Di lunedì 15 marzo 2021): unha ucciso unin strada a. Ma non unqualunque: era, un randagettoinDolore e sgomento tra la gente per la spietata esecuzione di un cagnolinoe coccolato da tutti. Era un po’ una sorta di mascotte, una presenza viva ma discreta, quella di, un meticcio di taglia media che si aggirava libero per le stradine del piccolo centro alle porte di Napoli. Un intero comune, quello di, oggi sotto choc. L’e lo sgomento scatenati da undel posto che, con violenza inaudita e gratuita ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Somma

Un fatto riprovevole quello che è successo in provincia di Napoli, dove un 70enne ha ucciso a colpi di fucile un cane randagio aVesuviana. L'animale era conosciuto in paese ed era diventato la mascotte dei cittadini che lo avevano chiamato "Willy". L'anziano è stato denunciato dai vicini di casa, che hanno visto la ...Vero e proprioVesuviana, dove un uomo di 70 anni ha ucciso un cane con un fucile, lasciano in strada la carcassa. Il folle gesto è avvenuto in via Tirone, ai danni dell'animale che era un randagio ...L'uomo è stato denunciato e si è giustificato dicendo che il randagio avrebbe tentato di azzannare il suo cane ...