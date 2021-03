Momenti di paura a bordo di un treno: deraglia in stazione, danni molto gravi (Di lunedì 15 marzo 2021) Un treno in arrivo in stazione è deragliato distruggendo la banchina e parte di un ponte. Il tremendo incidente è avvenuto nel Regno Unito Disastroso deragliamento ferroviario, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri ma con molti danni, quello avvenuto alla stazione di Kirkby, nell’omonimo paese inglese nel Merseyside. L’incidente si è verificato nella serata di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Unin arrivo into distruggendo la banchina e parte di un ponte. Il tremendo incidente è avvenuto nel Regno Unito Disastrosomento ferroviario, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri ma con molti, quello avvenuto alladi Kirkby, nell’omonimo paese inglese nel Merseyside. L’incidente si è verificato nella serata di L'articolo NewNotizie.it.

