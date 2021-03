Le condizioni di Fabrizio Corona sono in peggioramento

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roberta Damiata Dopo il nuovo l'arresto e il ricovero per il trattamento sanitario obbligatori,ha iniziato lo sciopero della fame e della sete. Il suo avvocato si dice preoccupato e teme per la sua salute fisica “Fine pena 2024”. Questa la sentenza che il Tribunale di Sorveglianza ha stabilito perche ha revocato la precedente decisione presa nel 2019 di concedergli gli arresti domiciliari. Ora l’ex re dei paparazzi è ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda e le sue, dopo il rocambolesco arresto preoccupano molto. Era stato il suo avvocato a comunicargli la notizia della revoca del precedente provvedimento e lui non l’aveva presa bene, tanto da provocarsi delle profonde ferite e cospargendosi poi il volto di sangue, tanto ...

Advertising

infoitcultura : Fabrizio Corona, l'avvocato spiega le sue condizioni: “Non sta bene, ha rischiato di ammazzarsi sul serio” - infoitcultura : FABRIZIO CORONA ARRESTATO E RICOVERATO/ L'avvocato: “Sta male, condizioni peggiorano” - svvetlanova : se una persona sbaglia è giusto che paghi ma se ha delle condizioni psichiatriche particolari VA PROTETTO e TUTELAT… - pleasebbmine : RT @namelessniic: ho visto le storie di Fabrizio Corona e aldilà di ogni possibile crimine da lui commesso quella è una persona che ha biso… - Roberto11753199 : Siamo in tanti a cui frega molto poco delle condizioni di Fabrizio Corona, ma anche di Mauro Corona? -

Ultime Notizie dalla rete : condizioni Fabrizio

Mi sembra giusto informare tutti quelli che gli vogliono bene sulle suenon sta bene, è sotto osservazione in psichiatrica, gli hanno dato 14 punti di sutura per il taglio che si ...Corona arrestato e ricoverato/ Mamma: "È malato, se va in carcere muore" Sono totalmente d'... la politica crei leperché esso si sviluppi. E si lasci giudicare, così avrà la sua ...Manca il vaccino Pfizer, spostati gli appuntamenti agli anziani in lista, tutti quelli per la prima dose e che per patologie varie non possono sottoporsi all’AstraZeneca. La comunicazione, che viaggia ...Dopo il nuovo l'arresto e il ricovero per il trattamento sanitario obbligatori, Fabrizio Corona ha iniziato lo sciopero della fame e della sete. Il suo avvocato si dice preoccupato e teme per la sua s ...