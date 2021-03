Inter, la vittoria con il Torino può valere una fetta di scudetto: i nerazzurri ora sono a +9 sul Milan (Di lunedì 15 marzo 2021) Un gol che potrebbe valere molto di più di tre punti; probabilmente una fetta di scudetto. Parliamo della rete realizzata al minuto 85 di Torino-Inter da Lautaro Martinez, che ha permesso ai nerazzurri di Conte, ieri in tribuna per squalifica, non solo di conquistare l’ottava vittoria consecutiva in campionato ma anche e soprattutto di allungare in maniera significativa sulle inseguitrici. Dopo la sconfitta di ieri sera del Milan, nel posticipo contro il Napoli, i punti di vantaggio sui rossoneri, secondi, sono ben 9 e il distacco minimo sulla prima inseguitrice, anche in caso di vittoria da parte della Juventus nel recupero contro il Napoli (si giocherà il 7 aprile), sarà almeno di sette lunghezze. Al di là dei punti ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Un gol che potrebbemolto di più di tre punti; probabilmente unadi. Parliamo della rete realizzata al minuto 85 dida Lautaro Martinez, che ha permesso aidi Conte, ieri in tribuna per squalifica, non solo di conquistare l’ottavaconsecutiva in campionato ma anche e soprattutto di allungare in maniera significativa sulle inseguitrici. Dopo la sconfitta di ieri sera del, nel posticipo contro il Napoli, i punti di vantaggio sui rossoneri, secondi,ben 9 e il distacco minimo sulla prima inseguitrice, anche in caso dida parte della Juventus nel recupero contro il Napoli (si giocherà il 7 aprile), sarà almeno di sette lunghezze. Al di là dei punti ...

Advertising

Inter_Women : ?? | FINITA VITTORIA! Il #DerbyMilano dell'andata di #CoppaItalia è ??? #InterMilan 2??-1?? - Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte le immagini della vittoria nerazzurra in casa del Torino! ??? Qui la gallery completa ??… - 23_Frog : Una bella vittoria è il modo migliore per festeggiare! Tanti Auguri @inter ??? 113 ?????? - il_prof_13 : Per la vittoria matematica dello #Scudetto l'Inter deve vincerne 9. E lo vincerebbe anche se la #Juventus le vinces… - infoitsport : Inter, Conte dopo i 3 punti di Torino: '500 panchine e la vittoria, grazie ragazzi' FOTO -