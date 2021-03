In The “Mood” (Di lunedì 15 marzo 2021) Antonio Bruno attende da ormai un anno di inaugurare il suo lounge bar in via Ripa a Battipaglia, che dal 19 aprile ospiterà, il corso di barman di I livello tenuto da Domenico Di Fede Di Olga Chieffi Rubiamo il titolo al celebrato In The Mood, l’idea assoluta di Boogie, firmato da Joe Garland e arrangiato da Glenn Miller, divenuto un vero e proprio inno della liberazione nel mondo, colonna sonora della fine della guerra e di un’epoca, e simbolo dell’inizio di un’altra era, quella della libertà, per annunciarvi a breve, si spera, l’inaugurazione del “Mood”, il lounge bar di Antonio Bruno, che attende oramai da un anno di poter aprire i suoi spazi, in via Ripa in Battipaglia. Uno spazio particolare, che in attesa di poter ospitare il pubblico, dal 19 aprile saluterà lo svolgimento di un corso di I livello da barman, un approccio alla scienza della ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 marzo 2021) Antonio Bruno attende da ormai un anno di inaugurare il suo lounge bar in via Ripa a Battipaglia, che dal 19 aprile ospiterà, il corso di barman di I livello tenuto da Domenico Di Fede Di Olga Chieffi Rubiamo il titolo al celebrato In The, l’idea assoluta di Boogie, firmato da Joe Garland e arrangiato da Glenn Miller, divenuto un vero e proprio inno della liberazione nel mondo, colonna sonora della fine della guerra e di un’epoca, e simbolo dell’inizio di un’altra era, quella della libertà, per annunciarvi a breve, si spera, l’inaugurazione del “”, il lounge bar di Antonio Bruno, che attende oramai da un anno di poter aprire i suoi spazi, in via Ripa in Battipaglia. Uno spazio particolare, che in attesa di poter ospitare il pubblico, dal 19 aprile saluterà lo svolgimento di un corso di I livello da barman, un approccio alla scienza della ...

