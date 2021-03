Il secondo lotto sospetto di Astrazeneca è l’ABV5811. In corso sequestri in tutta Italia. Oltre 393mila le dosi già consegnate (Di lunedì 15 marzo 2021) Il secondo lotto sospetto di Astrazeneca è l’ABV5811. I Carabinieri dei Nas hanno confermato, come era stato anticipato in mattinata (leggi l’articolo), che stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura di Biella, relativo al lotto di vaccino anti-Covid prodotto da Astrazeneca, identificato, per l’appunto, dal codice ABV5811. Le attività dei Nas sono in corso di svolgimento presso tutti gli Hub di distribuzione e i centri di vaccinazione in cui sono state consegnate complessivamente 393.600 dosi, per bloccare i quantitativi non ancora somministrati e presenti in giacenza. “L’attività di sequestro – fanno sapere dall’Arma dei Carabinieri -, per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Ildi. I Carabinieri dei Nas hanno confermato, come era stato anticipato in mattinata (leggi l’articolo), che stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura di Biella, relativo aldi vaccino anti-Covid prodotto da, identificato, per l’appunto, dal codice ABV5811. Le attività dei Nas sono indi svolgimento presso tutti gli Hub di distribuzione e i centri di vaccinazione in cui sono statecomplessivamente 393.600, per bloccare i quantitativi non ancora somministrati e presenti in giacenza. “L’attività di sequestro – fanno sapere dall’Arma dei Carabinieri -, per la ...

