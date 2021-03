IEG | al via l’edizione digitale di Sigep Exp

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Al viadiExp. Si è aperta infatti con 1.048 utenti connessi, questa mattina, la manifestazione internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e del caffè di Italian Exhibition Group, per la prima volta su piattaforma online (raggiungibile dal sito della manifestazione). “Siamo qui in formatooggi – ha ricordato Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian Exhibition Group – perché non possiamo fare diversamente e non vogliamo abdicare al nostro impegno strategico a favore delle imprese, in un periodo complesso come quello attuale. La rotta verso cui navighiamo è quella delle fiere in presenza eExp è concepito per essere un punto di riferimento in questa fase transitoria. E i numeri ci danno ragione: 2.000 i business meeting già ...