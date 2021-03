G20 | crescita PIL 4° trimestre in frenata al 2 | 1%

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Rallentata ladelle 20 maggiori economie del mondo nel 4°. Secondo la rilevazione trimestrale effettuata dall’OCSE, il PIL aggregato dei Paei del G20 ha segnato un incremento del 2,1% a fronte del 7,8% riportato nei tre mesi precedenti. Per l’intero anno 2020 si registra così una contrazione del PIL del G20 pari a -3,3%, dove solo Cina (+2,3%) e Turchia (+1,8%) hanno registrato segni più, mentre il Regno Unito ha riportato il calo più ampio del PIL (-9,9%). Per la Zona Euro si è registrato un -0,7% rispetto al +12,5% rilevato nelprecedente. per gli Stati Uniti è andato meglio con un +1% dal +7,5% precedente. L’Area OCSE fa segnare un +0,9% dal +9,3% delprecedente.

