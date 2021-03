Figliuolo | ' Sui vaccini siamo vicini alla svolta'

(Di lunedì 15 marzo 2021) "A marzo faremo riscaldamento poi quando arriveranno in massa isi potrà fare fuoco con tutte le polveri". Il generale Francesco Paolo, parla per la prima volta in televisione. ...

repubblica : Vaccini, Figliuolo chiude le polemiche sui furbetti: 'Basta buttare le dosi, vaccinare chi passa' - MediasetTgcom24 : Gen. Figliuolo: 'Sui vaccini momento di svolta o perdiamo tutto' | 'Quando arriveranno dosi faremo fuoco con tutte… - LaStampa : Covid, Figliuolo sui furbetti del vaccino: “Basta sprecare dosi, vaccinare chi passa” - xvalespx : RT @lucianoghelfi: #Figliuolo chiude la polemica sui furbetti del #vaccino: se ci sono dosi inutilizzate, non si deve buttare nulla, “usare… - AdalucDe : RT @lucianoghelfi: #Figliuolo chiude la polemica sui furbetti del #vaccino: se ci sono dosi inutilizzate, non si deve buttare nulla, “usare… -

Il generale Francesco Paolo, parla per la prima volta in televisione. Bisogna cambiare passo, più vaccini e più vaccinatori , dice il commissario straordinario all'emergenza da Fabio Fazio. ...Il presidente dell' Aifa, Giorgio Palù parla di "emotivitù" su queste vicende, invita a basarsidati scientifici e ribadisce non c'è "nessuna correlazione se non una relazione temporale, non c'è ...C’è stata una forte azione del presidente Draghi sui vertici delle case farmaceutiche, ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati”. Lo stesso Figliuolo ha rivelato le prossime mosse per ...Il commissario per l'emergenza Figliuolo preme sull’accelerazione del piano vaccini: l’obiettivo è una campagna di vaccinazione di massa.