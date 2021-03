Codacons, class Action contro AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo lo stop al vaccino AstraZeneca in tutta Italia deciso oggi dall’Aifa, e a seguito delle varie indagini aperte dalla magistratura su casi di decessi sospetti registrati nel nostro paese, il Codacons scende in campo anche in Piemonte per intentare una azione risarcitoria a favore di tutti i cittadini della regione che, a seguito della somministrazione del vaccino anti-Covid, abbiano subito reazioni avverse gravi. Da giorni stiamo ricevendo le denunce dei cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione AstraZeneca e segnalano problemi, in alcuni casi anche gravi, insorti dopo la somministrazione delle fiale – spiega il Codacons – Ovviamente dovranno essere le autorità preposte a valutare un possibile nesso di causalità tra le vaccinazioni e le reazioni avverse gravi, ma ciò che è certo è che, se saranno ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo lo stop al vaccinoin tutta Italia deciso oggi dall’Aifa, e a seguito delle varie indagini aperte dalla magistratura su casi di decessi sospetti registrati nel nostro paese, ilscende in campo anche in Piemonte per intentare una azione risarcitoria a favore di tutti i cittadini della regione che, a seguito della somministrazione del vaccino anti-Covid, abbiano subito reazioni avverse gravi. Da giorni stiamo ricevendo le denunce dei cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazionee segnalano problemi, in alcuni casi anche gravi, insorti dopo la somministrazione delle fiale – spiega il– Ovviamente dovranno essere le autorità preposte a valutare un possibile nesso di causalità tra le vaccinazioni e le reazioni avverse gravi, ma ciò che è certo è che, se saranno ...

Advertising

lucacifoni : Ora su #AstraZeneca è arrivato anche il Codacons, con la class action sugli eventi avversi. A posto - SiciliaTV : La Codacons fa sapere a tutti i cittadini che hanno ricevuto la dose del vaccino Astrazeneca del lotto ABV2856 che… - SiciliaTV : La Codacons fa sapere a tutti i cittadini che hanno ricevuto la dose del vaccino Astrazeneca del lotto ABV2856 che… - BiancaFasano1 : Aifa dispone stop in Italia per lotto vaccino Astrazeneca, Codacons: 'Pronti a class action contro Azienda' -… - jb_jusy : Ritirato lotto di vaccino Astrazeneca in Italia: Codacons minaccia class action -