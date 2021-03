Choc a Latina | lite tra minorenni finisce nel sangue | 17enne accoltellato per una ragazza contesa

(Di lunedì 15 marzo 2021)dove, nella serata di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta presso Pronto Soccorso del Goretti a seguito di segnalazione per un giovane ferito da arma da taglio.per unaIn ospedale, in effetti, era da poco giunto un ragazzo di 17 anni con una ferita da taglio all’addome, il quale dichiarava alla Polizia di essere statoda un giovane all’interno del Parco Falcone Borsellino, a causa di una”. Subito dopo, l’aggressore si era dileguato di corsa. Sulla base delle prime dichiarazioni rese, Volanti e Squadra Mobile hanno avviato immediate indagini, che hanno già consentito l’identificazione del presunto autore. Le indagini Sono tuttora in corso serrate ...

