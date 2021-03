AstraZeneca sospeso in Italia | Aifa | decisione precauzionale e temporanea Stop anche in Germania e Francia Ema | no criticità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca sospeso

anche in Olanda L'Olanda sospende le somministrazioni di vaccini Anti - Covidfino al 29 marzo. Come precisato dal ministero della Salute olandese, la decisione comporterà la ...In un primo momento anche la Thailandia aveval'utilizzo del vaccino, ma ha poi fatto marcia indietro: la somministrazione delle fiale diripartirà domani e i primi a ricevere le ...ROMA - L'Aifa sospende il vaccino AstraZeneca in tutta Italia in via precauzionale. L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa ...L' Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 ...