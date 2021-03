Andria | lite per motivi passionali | un ferito grave ed un arresto Carabinieri

(Di lunedì 15 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Fulminea la risposta deidie della Procura della Repubblica di Trani al tentato omicidio di sabato sera ad. Nelle prime ore di domenica mattina, i militari dell’Arma, coordinati dal sostituto Procuratore di turno della Procura di Trani, hanno ricostruito gli eventi accaduti, riuscendo ad individuare l’autore del delitto che, sentitosi braccato, si è poi costituito in caserma. È iniziato tutto sabato sera intorno alle 20, quando il 29enne V.M. è stato trasportato all’ospedale diin gravi condizioni, con varie ferite, di cui una dovuta ad un colpo di pistola alla schiena. I, immediatamente intervenuti sul luogo dei fatti, in via Campania, hanno iniziato da lì i loro accertamenti. Mentre i ...

Andria lite

... quelli della Compagnia diriuscivano a ricomporre i pezzi di un aggrovigliato mosaico. Latra l'autore del reato e la vittima (anche lui noto alle forze dell'ordine per reati di vario ...A carico del fermato ci sono i racconti di alcuni testimoni della(uno dei quali è diventato ... alla periferia di. Qui la Mercedes di Troia e la Chevrolet di Di Vito (sulla quale ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Fulminea la risposta dei Carabinieri di Andria e della Procura della Repubblica di Trani al tentato omicidio di sabato sera ad Andria. Nelle prime ore ...Il rivale, di 29 anni, è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni. La lite sabato pomeriggio, sono almeno tre i colpi di pistola esplosi nella popolosa via Campania. Per fortuna non si sono ...