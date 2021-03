Amici, Sangiovanni: la dedica per Giulia (Di lunedì 15 marzo 2021) Quella di sabato è stata una puntata molto speciale sia per Sangiovanni che per Giulia: i due allievi di Amici, tra cui è nato in questi mesi un sentimento davvero speciale, hanno ottenuto due traguardi importanti, e hanno potuto festeggiarli insieme, in attesa di iniziare il serale. Tra Giulia e Sangiovanni è nato un sentimento davvero speciale all’interno della casetta di Amici: complice anche il fatto che gli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Quella di sabato è stata una puntata molto speciale sia perche per: i due allievi di, tra cui è nato in questi mesi un sentimento davvero speciale, hanno ottenuto due traguardi importanti, e hanno potuto festeggiarli insieme, in attesa di iniziare il serale. Traè nato un sentimento davvero speciale all’interno della casetta di: complice anche il fatto che gli Articolo completo: dal blog SoloDonna

