VIDEO F1, Davide Brivio: “Arrivo in un team ben organizzato e con esperienza. Alonso? Uno stimolo in più” (Di domenica 14 marzo 2021) La nuova avventura in Formula 1 di Davide Brivio è cominciata ufficialmente in questi giorni con i test collettivi pre-stagionali di Sakhir, a due settimane dallo svolgimento del primo Gran Premio del Mondiale 2021 in programma sempre in Bahrain dal 26 al 28 marzo. Il nuovo team manager del team Alpine, reduce da una lunga esperienza in MotoGP culminata nel 2020 con il titolo iridato ottenuto in Suzuki, si appresta ad affrontare la prima stagione ai vertici della scuderia francese. Di seguito il VIDEO con l’intervista rilasciata da Brivio ai microfoni di Sky Sport nel corso dell’ultima giornata di test in Bahrain: VIDEO DICHIARAZIONI Davide Brivio: Foto: LM-LPS/DPPI/Antonin Vincent Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) La nuova avventura in Formula 1 diè cominciata ufficialmente in questi giorni con i test collettivi pre-stagionali di Sakhir, a due settimane dallo svolgimento del primo Gran Premio del Mondiale 2021 in programma sempre in Bahrain dal 26 al 28 marzo. Il nuovomanager delAlpine, reduce da una lungain MotoGP culminata nel 2020 con il titolo iridato ottenuto in Suzuki, si appresta ad affrontare la prima stagione ai vertici della scuderia francese. Di seguito ilcon l’intervista rilasciata daai microfoni di Sky Sport nel corso dell’ultima giornata di test in Bahrain:DICHIARAZIONI: Foto: LM-LPS/DPPI/Antonin Vincent

Advertising

valeriorenzi : RT @radiondadurto: MILANO: IN DARSENA UN NUOVO MURALES IN RICORDO DI DAX, MARIELLE, LIA E CARLO Quella di oggi è la terza iniziativa per r… - simoventurini1 : RT @radiondadurto: MILANO: IN DARSENA UN NUOVO MURALES IN RICORDO DI DAX, MARIELLE, LIA E CARLO Quella di oggi è la terza iniziativa per r… - ScaranoVincenzo : Davide D'Agrosa presenta il suo nuovo singolo 'Queen' [VIDEO] - - Giovannisuero : Ciao Davide, numero 1 #skymotori - EspertiGiovanni : RT @radiondadurto: MILANO: IN DARSENA UN NUOVO MURALES IN RICORDO DI DAX, MARIELLE, LIA E CARLO Quella di oggi è la terza iniziativa per r… -