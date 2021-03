Sci alpino, Clement Noel guida lo slalom di Kranjska Gora. Decimo Vinatzer (Di domenica 14 marzo 2021) Il francese Clement Noel comanda la classifica dello slalom di Kranjska Gora dopo la prima manche. Una gara caratterizzata sicuramente dalle cattive condizioni del meteo, visto il mix di neve e pioggia che ha rovinato il manto nevoso favorendo i primissimi pettorali. Il francese ha sfruttato al meglio il numero due, facendo la differenza nella parte centrale, chiudendo con il tempo di 49”30. Con il pettorale numero uno è partito Henrik Kristoffersen, che ha chiuso secondo con 49 centesimi di ritardo dalla vetta. Terza posizione per lo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0.56), che ha preceduto un ottimo Alexis Pinturault (+0.58), che ha l’obbligo di conquistare più punti possibili per allungare su Odermatt nella classifica generale. Davvero ottima la prima manche del francese Victor Muffat-Jeandet, che con il ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Il francesecomanda la classifica dellodidopo la prima manche. Una gara caratterizzata sicuramente dalle cattive condizioni del meteo, visto il mix di neve e pioggia che ha rovinato il manto nevoso favorendo i primissimi pettorali. Il francese ha sfruttato al meglio il numero due, facendo la differenza nella parte centrale, chiudendo con il tempo di 49”30. Con il pettorale numero uno è partito Henrik Kristoffersen, che ha chiuso secondo con 49 centesimi di ritardo dalla vetta. Terza posizione per lo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0.56), che ha preceduto un ottimo Alexis Pinturault (+0.58), che ha l’obbligo di conquistare più punti possibili per allungare su Odermatt nella classifica generale. Davvero ottima la prima manche del francese Victor Muffat-Jeandet, che con il ...

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, slalom maschile di #KranjskaGora 2021 oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine - LinkaTv : E' iniziato Studio Sci Alpino su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -