Proiezioni meteo verso Pasqua | prime ipotesi

(Di domenica 14 marzo 2021) Stiamo registrando un consistente cambiamento delle condizioniclimatiche. Un cambiamento che avevamo messo in preventivo, sia per questioni statistiche sia perché marzo è un mese assolutamente volubile. Nulla di cui stupirsi insomma, non dovremo stupirci né dell’eventuale forte maltempo né delle eventuali nevicate a bassissima quota.con l’ombrello?Ciò che più preme evidenziare, arrivati a questo punto della stagione, è che molto probabilmente si stanno gettando le basi per una seconda metà di marzo fortemente instabile. Instabile e fredda. A livello continentale la configurazione barica proporrà un blocco anticiclonico persistente, il ché ovviamente andrà a ostacolare l’ingresso di perturbazioni atlantiche e al contempo incentiverà discese d’aria fredda dal Circolo Polare Artico. E’ ...

Advertising

ilmeteoit : #Meteo: #PASQUA e #PASQUETTA tra #LOCKDOWN e clima più fresco con temporali - MeteoGiuliacci : Colpo di coda dell'INVERNO la prossima settimana, nuove conferme dalle ultime proiezioni! - MeteoGiuliacci : Quando tornerà la PIOGGIA al NORD? Ecco le ultime proiezioni: -

Ultime Notizie dalla rete : Proiezioni meteo

iLMeteo.it

Stiamo registrando un consistente cambiamento delle condizioniclimatiche. Un cambiamento che avevamo messo in preventivo, sia per questioni statistiche sia perché marzo è un mese assolutamente volubile. Nulla di cui stupirsi insomma, non dovremo stupirci ...Isolati rovesci in serata Le condizionicontinueranno a rimanere particolarmente perturbate ...artico? Nella prossima settimana il cambio di passo sarà ancora più evidente e le attuali...Stiamo registrando un consistente cambiamento delle condizioni meteo climatiche. Un cambiamento che avevamo messo in preventivo, sia per questioni statistiche sia perché marzo è un mese assolutamente ...un deciso peggioramento del tempo con una marcata intensificazione dei venti dai quadranti occidentali, a partire dal Settentrione in estensione a gran parte dell'Italia, ed un abbassamento delle ...