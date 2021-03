Prezzi da 66.000€ per la 2ª generazione della Toyota Mirai a idrogeno (Di domenica 14 marzo 2021) Toyota presenta la seconda generazione di Mirai, la rivoluzionaria berlina a zero emissioni con trazione elettrica e celle a combustibile a idrogeno. La nuova Mirai porta la tecnologia FCEV ad un livello superiore e offre un appeal più emozionale in termini di look, dinamico e contemporaneo, e prestazioni di guida più gratificanti. Nello sviluppo della seconda generazione Toyota si è impegnata a fornire miglioramenti a tutto tondo per aumentare l’attrattiva del modello, dalle sue performance all’aspetto, al modo di guidare. Una priorità è stata il miglioramento dell’autonomia per consentire distanze superiori a quelle tipicamente raggiunte dai veicoli elettrici a batteria. L’aumento della potenza e della capacità ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021)presenta la secondadi, la rivoluzionaria berlina a zero emissioni con trazione elettrica e celle a combustibile a. La nuovaporta la tecnologia FCEV ad un livello superiore e offre un appeal più emozionale in termini di look, dinamico e contemporaneo, e prestazioni di guida più gratificanti. Nello svilupposecondasi è impegnata a fornire miglioramenti a tutto tondo per aumentare l’attrattiva del modello, dalle sue performance all’aspetto, al modo di guidare. Una priorità è stata il miglioramento dell’autonomia per consentire distanze superiori a quelle tipicamente raggiunte dai veicoli elettrici a batteria. L’aumentopotenza ecapacità ...

filadelfo72 : Prezzi criptovalute 2021: Bitcoin boom, ora sopra i 60.000 dollari - AngoloNews2018 : Prezzi criptovalute 2021: Bitcoin boom, ora sopra i 60.000 dollari - bitcoinforma1 : Listen to 'I prezzi di BITCOIN hanno raggiunto i 60.000! Il prezzo di Bitcoin aumenterà?'. ?… - Black300Joe : @dudusa15 @LegaSalvini Ma non dire fesserie. Se la CHINA vedesse 100.000 volte meno: il PREZZO DELLE SCHIFEZZE C… - Frances87375201 : @elevisconti Decreto del fare 2013 per tutelare le prime case. In periodi di crisi aumentano le case vendute all’as… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi 000€ Proiettore cinematografico avanzato in tutto il mondo Rapporto sulle ricerche di mercato 2021 - Analisi della crescita, soluzioni chiave e panoramica della domanda regionale - Genovagay Genova Gay