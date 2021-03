Pirlo: “Nessuna paura per l’intervento di Ronaldo, è andato sulla palla, c’è il Var che decide” (Di domenica 14 marzo 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport, dopo la vittoria col Cagliari, rispondendo ad una domanda sul presunto rosso non dato a Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole: “Espulsione a Ronaldo? Non avevo paura sull’intervento di Ronaldo: era di gioco, non si è accorto del portiere. C’è il VAR che decide, avranno guardato per il da farsi”. Perché non ha parlato?“Era arrabbiato come tutti gli altri dopo l’eliminazione, non ha parlato perché aveva già detto quello che doveva sul campo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport, dopo la vittoria col Cagliari, rispondendo ad una domanda sul presunto rosso non dato a Cristiano. Queste le sue parole: “Espulsione a? Non avevosuldi: era di gioco, non si è accorto del portiere. C’è il VAR che, avranno guardato per il da farsi”. Perché non ha parlato?“Era arrabbiato come tutti gli altri dopo l’eliminazione, non ha parlato perché aveva già detto quello che doveva sul campo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

