Pd: Letta, 'tema primarie non c'entra con potere e poltrone, io sono qui per vincere' (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Letta all' #assembleaPd solleva il problema delle donne: 'Lo stesso fatto che sia qui io e non una segretaria, dimo… - TgLa7 : #Pd: Letta, porro' tema donne al centro, abbiamo problema - AlfAnnunziata : RT @dariodivico: A sorpresa Enrico Letta rilancia un tema dimenticato da tempo: la partecipazione dei lavoratori alle decisioni e ai proven… - TV7Benevento : Pd: Letta, 'tema primarie non c'entra con potere e poltrone, io sono qui per vincere'... - barbero_1979 : RT @dariodivico: A sorpresa Enrico Letta rilancia un tema dimenticato da tempo: la partecipazione dei lavoratori alle decisioni e ai proven… -