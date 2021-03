Pd, Letta: "Lavoro e donne priorità". E ringrazia Zingaretti (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) - Enrico Letta inizia il suo intervento all'Assemblea del Pd, che lo incoronerà nuovo segretario, ringraziando Nicola Zingaretti e rivolgendo un pensiero "al mezzo milione di italiani che hanno perso il Lavoro". "A loro guardiamo in questo momento pensando a migliore soluzioni", dice Letta nel corso del suo intervento. Parlando di Zingaretti, Letta sottolinea che "a lui mi lega una lunga e grande amicizia, un rapporto di sintonia. Abbiamo fatto tante cose insieme e tante ne faremo. Ti ringrazio per avermi cercato, lavoreremo insieme sapendo che se avessi dovuto scegliere" un successore "saresti stato tu, abbiamo un carattere simile e ci capiamo al volo". Letta riconosce poi che "sulla rappresentanza delle donne abbiamo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) - Enricoinizia il suo intervento all'Assemblea del Pd, che lo incoronerà nuovo segretario,ndo Nicolae rivolgendo un pensiero "al mezzo milione di italiani che hanno perso il". "A loro guardiamo in questo momento pensando a migliore soluzioni", dicenel corso del suo intervento. Parlando disottolinea che "a lui mi lega una lunga e grande amicizia, un rapporto di sintonia. Abbiamo fatto tante cose insieme e tante ne faremo. Ti ringrazio per avermi cercato, lavoreremo insieme sapendo che se avessi dovuto scegliere" un successore "saresti stato tu, abbiamo un carattere simile e ci capiamo al volo".riconosce poi che "sulla rappresentanza delleabbiamo un ...

