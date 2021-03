Norme anti covid, interviene la polizia in un pub: in 60 cercano di scappare dal locale (Di domenica 14 marzo 2021) Cinque interventi in 48 ore da parte degli agenti. Altre 56 persone in un locale in via Borgaro e una trentina in due appartamenti. In via Camerana chiuso un negozio: non aveva mai sanificato i locali Leggi su lastampa (Di domenica 14 marzo 2021) Cinque interventi in 48 ore da parte degli agenti. Altre 56 persone in unin via Borgaro e una trentina in due appartamenti. In via Camerana chiuso un negozio: non aveva mai sanificato i locali

Advertising

repubblica : Sfida alle norme anti-Covid, rave party sulle alture di Genova con 250 giovani - iltirreno : Le nuove norme anti-Covid in vigore da domani (lunedì 15) - monika_mazurek : RT @monika_mazurek: #Acireale: Comandante dei vigili urbani contro le norme anti-Covid. «Fanno #tamponi per aumentare la paura: ... #Anto… - monika_mazurek : #Acireale: Comandante dei vigili urbani contro le norme anti-Covid. «Fanno #tamponi per aumentare la paura: ...… - rep_genova : Sfida alle norme anti-Covid, rave party sulle alture di Genova con 250 giovani [di Giuseppe Filetto] [aggiornamento… -