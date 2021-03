Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 marzo (Di domenica 14 marzo 2021) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 14 marzo Torna questa sera, domenica 14 marzo 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme. puntata che si annuncia particolarmente intensa e incentrata soprattutto sui vaccini e sull’emergenza Covid 19. I dati della pandemia in Italia sono purtroppo di nuovo in crescita, ma ci sono anche i problemi legati alla somministrazione dei vaccini. Non solo la mancanza di dosi e una campagna lenta rispetto ad altri paesi, ma non ... Leggi su tpi (Di domenica 14 marzo 2021) Non èdel 14Torna questa sera, domenica 142021, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono ledi? Vediamole insieme.che si annuncia particolarmente intensa e incentrata soprattutto sui vaccini e sull’emergenza Covid 19. I datipandemia in Italia sono purtroppo di nuovo in crescita, ma ci sono anche i problemi legati alla somministrazione dei vaccini. Non solo la mancanza di dosi e una campagna lenta rispetto ad altri paesi, ma non ...

fattoquotidiano : Vaccini, lo scontro tra Paragone e Sileri a Non è l’Arena: “Siete degli incapaci!”. “Ma lo sai quanti sono i vaccin… - GBaitelli : RT @MastroTitta9: Non è l'Arena, l'avvocato di Fabrizio Corona: 'Sono andato in ospedale...', Lui sempre ar gabbio per delle stronzate, il… - MastroTitta9 : Non è l'Arena, l'avvocato di Fabrizio Corona: 'Sono andato in ospedale...', Lui sempre ar gabbio per delle stronzat… - EireenViolet : Giletti tornerà ad occuparsi del cosiddetto Ares-Gate,la vicenda che esplose al GF dopo le confessioni di Rosa,sull… - solendi8 : @leti_luca Nelle anticipazioni di non è l’arena -

