Napoli, De Laurentiis pensa già al futuro: il prossimo anno via Gattuso (Di domenica 14 marzo 2021) Napoli, De Laurentiis ha ormai deciso: dal prossimo anno si cambia allenatore. Tra i profili visionati anche il romanista Fonseca per il post-Gattuso Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, sembrano essere ai minimi storici i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Gattuso. A prescindere da quello che sarà il piazzamento del Napoli al termine della stagione, infatti, il destino del tecnico calabrese appare ormai segnato. Trai possibili sostituti valutato dal Patron azzurro ci sarebbero i nomi di Benitez, Sarri, Juric, Spalletti ma a sorpresa anche l'attuale tecnico della Roma Paulo Fonseca.

