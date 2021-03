Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv (Di domenica 14 marzo 2021) Milan-Napoli si disputerà domenica 14 marzo alle ore 20.45: ecco tutti i modi per poter assistere al match del Meazza. Gennaro Gattuso non recupera Hirving Lozano per la sfida al suo Milan. Il tecnico azzurro non potra’ contare sull’attaccante che gli ha dato tanto fino a quando si e’ infortunato contro la Juventus. Lozano si Leggi su 2anews (Di domenica 14 marzo 2021)si disputerà domenica 14 marzo alle ore 20.45: ecco tutti i modi per poter assistere al match del Meazza. Gennaro Gattuso non recupera Hirving Lozano per la sfida al suo. Il tecnico azzurro non potra’ contare sull’attaccante che gli ha dato tanto fino a quando si e’ infortunato contro la Juventus. Lozano si

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - DiMarzio : Gli amici #Gattuso e #Maldini, la stagione del #Milan e il possibile ritorno di #Ibra in nazionale. Parla Sheva - ContropiedeA : Nel Milan è ballottaggio tra Romagnoli e Tomori. Probabile conferma di Leao unica punta. Recuperano Chalhanoglu ed… - Momi2510 : Comunque la live su Twitch credo non sia alle 20:40 ma verso le 22:40, perché dice 'dopo milan-napoli' (fortunatam… -