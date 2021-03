Louis Vuitton: sfilata nel Louvre (Di domenica 14 marzo 2021) Louis Vuitton ha concluso la Parigi Fashion Week nel migliore dei modi: una sfilata emozionante nel museo del Louvre, a Parigi. In collaborazione con il brand italiano Fornasetti, Nicolas Ghesquière, direttore artistico della maison, ha messo in scena un defilè senza pubblico, mischiando l’arte classica greca e romana, al design moderno. Una collezione che stupirà tutti. Louis Vuitton si conferma ancora una volta come l’emblema della bellezza e dell‘Alta Moda Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 marzo 2021)ha concluso la Parigi Fashion Week nel migliore dei modi: unaemozionante nel museo del, a Parigi. In collaborazione con il brand italiano Fornasetti, Nicolas Ghesquière, direttore artistico della maison, ha messo in scena un defilè senza pubblico, mischiando l’arte classica greca e romana, al design moderno. Una collezione che stupirà tutti.si conferma ancora una volta come l’emblema della bellezza e dell‘Alta Moda Articolo completo: dal blog SoloDonna

