I Nas hanno ritirato le 4180 dosi di Astrazeneca presenti nel salernitano (Di domenica 14 marzo 2021) di Monica De Santis 24 ore dopo il ritiro del lotto del vaccino Astrazena la situazione sembra stabilizzarsi, almeno sul territorio salernitano. Il lotto n. ABV 2856 è stato sospeso e ritirato da tutti i punti vaccinali, come comunica l'Asl di Salerno, che informa, inoltre, che a seguito di indicazioni regionali, momentaneamente non sarà utilizzato e che il non utilizzo momentaneo è stato previsto a mero titolo precauzionale e per il momento strettamente necessario al completamento degli esami della predetta campionatura da parte dell'ISS. Il lotto ABV 2856, per il quale era stato disposto il ritiro, non è più presente in Azienda. Non più presente in Azienda: i Nas hanno ritirato le 4.180 dosi che l'Asl aveva ancora disponibili, mentre 14.000 dosi erano già state somministrate alla ...

