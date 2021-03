Giulia De Lellis | spunta un suo video controverso E lei sbotta | “Accuse basate sul nulla”

(Di domenica 14 marzo 2021) È decisamente un ottimo momento perDe. La ragazza è recentemente apparsa nel film Genitori vs Influencer, dove interpreta se stessa, e si gode la sua storia d’amore con il fidanzato Carlo Beretta. Sui social continua a essere attivissima, dispensando consigli di beauty e moda. Eppure, non mancano critiche esu alcune … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

barbieliyzz : ma perchè nel 2021 c’è ancora gente che segue Giulia De Lellis ? - piccolaprelemi : RT @GiuseppeporroIt: Giulia Salemi ringrazia Alessia Marcuzzi e Giulia De Lellis, risponde alle accuse della Collovati e parla dell’amicizi… - Ku20101 : RT @GiuseppeporroIt: Giulia Salemi ringrazia Alessia Marcuzzi e Giulia De Lellis, risponde alle accuse della Collovati e parla dell’amicizi… - barbara165998 : RT @nongiocoabocce: mi hanno accusato di seguire la massa perché disprezzo Giulia de Lellis, se questa è la massa, ringrazio di farne parte… - kati8_ : RT @GiuseppeporroIt: Giulia Salemi ringrazia Alessia Marcuzzi e Giulia De Lellis, risponde alle accuse della Collovati e parla dell’amicizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Cosa è successo alla bella e sempre simpaticaDe? Vediamo insieme che cosa ha dichiarato su un video che ha fatto discutere Come sappiamo ormaiè una nota influencer ed a breve inizierà anche a muovere i primi passi nella ...Tra questi si possono annoverare i vari attacchi effettuati dagli haters nei confronti delle celebrità, proprio come avvenuto nelle scorse ore aDeDe, influencer il cui ...Giulia Salemi, dopo il Gf Vip 5, racconta come vanno le cose con Pierpaolo Pretelli e replica a chi la accusa di provarci con uomini sposati ...Giulia De Lellis nelle ultime ore si è resa protagonista su Instagram. Nelle storie la influencer si è difesa dagli attacchi degli haters.