GF Vip, novità sull’Aresgate: la procura richiede audio del reality (Di domenica 14 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuovi sviluppi sull’Aresgate, e a quanto pare sono stati richiesti audio del reality show GF Vip da parte della procura che indaga. Sembra ci siano ulteriori sviluppi che riguardano all’Aresgate e secondo quanto predisposto dalle indagini in corso fatte dai PM romani, sarebbero stati richiesti degli audio originali in cui due concorrenti del GF Vip Leggi su youmovies (Di domenica 14 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuovi sviluppi, e a quanto pare sono stati richiestidelshow GF Vip da parte dellache indaga. Sembra ci siano ulteriori sviluppi che riguardano all’Aresgate e secondo quanto predisposto dalle indagini in corso fatte dai PM romani, sarebbero stati richiesti deglioriginali in cui due concorrenti del GF Vip

Advertising

Manu86700992 : RT @avidhold: PER ESSERE IL #RE #ITALIANO DELLE #cryptocurrencies SERVE #STUDIO #DEDIZIONE #CALMA #CONOSCIENZA TUTTO QUESTO SONO IO @avidho… - matt60224252 : RT @avidhold: PER ESSERE IL #RE #ITALIANO DELLE #cryptocurrencies SERVE #STUDIO #DEDIZIONE #CALMA #CONOSCIENZA TUTTO QUESTO SONO IO @avidho… - Mino67715386 : RT @avidhold: PER ESSERE IL #RE #ITALIANO DELLE #cryptocurrencies SERVE #STUDIO #DEDIZIONE #CALMA #CONOSCIENZA TUTTO QUESTO SONO IO @avidho… - Antonio11397011 : RT @avidhold: PER ESSERE IL #RE #ITALIANO DELLE #cryptocurrencies SERVE #STUDIO #DEDIZIONE #CALMA #CONOSCIENZA TUTTO QUESTO SONO IO @avidho… - Stefano38534831 : RT @avidhold: PER ESSERE IL #RE #ITALIANO DELLE #cryptocurrencies SERVE #STUDIO #DEDIZIONE #CALMA #CONOSCIENZA TUTTO QUESTO SONO IO @avidho… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip novità Isola dei Famosi, ecco la vip che prende il posto di Carolina Stramare ... perché al suo posto la produzione ha scelto un'altra vip che è balzata agli onori della cronaca tv ... Ma le novità non finiscono qui. Poco lontano, a Parasite Island, vivranno Fariba Tehrani e Ubaldo ...

Laura Torrisi fidanzata di Aiello?/ Il gossip impazza per 'like sospetti' ma... ... Laura Torrisi si è messa in gioco anche sul palco della versione vip di Amici mettendo in mostra ...il fatto che né Laura Torrisi e né Aiello al momento hanno smentito questo gossip ma qualche novità ...

Grande Fratello Vip, grave lutto per Dayane Mello: è morto suo fratello Lucas Corriere della Sera ... perché al suo posto la produzione ha scelto un'altrache è balzata agli onori della cronaca tv ... Ma lenon finiscono qui. Poco lontano, a Parasite Island, vivranno Fariba Tehrani e Ubaldo ...... Laura Torrisi si è messa in gioco anche sul palco della versionedi Amici mettendo in mostra ...il fatto che né Laura Torrisi e né Aiello al momento hanno smentito questo gossip ma qualche...