Diffidati Torino-Inter: i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Sassuolo (Di domenica 14 marzo 2021) L’Inter si prepara a sfidare il Torino in occasione della ventisettesima giornata di Serie A. Si gioca alle 15:00 di domenica 14 marzo con le due squadre pronte a contendersi i tre punti in questa sfida da non perdere. Prosegue il cammino dei nerazzurri a caccia di una vittoria per dare continuità alla corsa Scudetto. Ma quali sono i Diffidati in casa nerazzurra? Sono quattro titolari: Bastoni, Barella, Brozovic, Lukaku. Le alternative a Conte non mancano ma un giallo ad uno di quei quattro può essere pesantissimo in vista della sfida contro il Sassuolo. Diffidati: Bastoni, Barella, Brozovic, Lukaku SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) L’si prepara a sfidare ilin occasione della ventisettesima giornata di Serie A. Si gioca alle 15:00 di domenica 14 marzo con le due squadre pronte a contendersi i tre punti in questa sfida da non perdere. Prosegue il cammino deia caccia di una vittoria per dare continuità alla corsa Scudetto. Ma quali sono iin casa nerazzurra? Sono quattro titolari: Bastoni, Barella, Brozovic, Lukaku. Le alternative a Conte non mancano ma un giallo ad uno di quei quattro può essere pesantissimo indella sfida contro il: Bastoni, Barella, Brozovic, Lukaku SportFace.

