Decreto Covid, ecco le FAQ ufficiali sulle misure adottate dal Governo. Cosa cambia per la scuola (Di domenica 14 marzo 2021) Pubblicate sul sito del Governo le FAQ relative alle misure per fronteggiare la diffusione del Covid-19 in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) Pubblicate sul sito delle FAQ relative alleper fronteggiare la diffusione del-19 in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021. L'articolo .

Advertising

rtl1025 : ?? Si possono raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione e anche in #zonarossa. Lo si apprende da fonti… - ciropellegrino : La storia delle seconde case rende il decreto #Covid_19 l'ennesima fesseria. - fanpage : Nuovo decreto Covid, si potrà andare nelle seconde case, anche in #zonarossa - misterj1995 : RT @rtl1025: ?? Si possono raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione e anche in #zonarossa. Lo si apprende da fonti di governo,… - Robbetta : RT @GiovaQuez: Pubblicate le FAQ del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 #Covid_19 -