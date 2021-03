Conte su Instagram: “500 panchine. Bello festeggiare con questa vittoria” (Di domenica 14 marzo 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha affidato ai social il commento post partita del successo sul Torino, vista la sua squalifica odierna. Conte ha festeggiato le 500 panchine da professionista e l’ha fatto nel modo migliore, in una partita sofferta contro il Torino. Queste le sue parole: “500 panchine… Bello festeggiare con questa vittoria! Grazie ragazzi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioConte) Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, ha affidato ai social il commento post partita del successo sul Torino, vista la sua squalifica odierna.ha festeggiato le 500da professionista e l’ha fatto nel modo migliore, in una partita sofferta contro il Torino. Queste le sue parole: “500con! Grazie ragazzi”. Visualizza questo post suUn post condiviso da Antonio(@antonio) Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

