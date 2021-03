Cagliari | Semplici |  «Ci siamo esposti troppo Sul rosso a Cristiano Ronaldo…»

(Di domenica 14 marzo 2021) Leonardo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: le sue dichiarazioni Leonardo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRIMO TEMPO CHOC – «Abbiamo concesso troppe ripartenze, cialla loro bravura e ogni volta che partivano non eravamo con le giuste distanze. Il primo tempo della Juve penso sia stato anche demerito nostro. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione ma questo ci deve insegnare che il percorso è lungo e ci deve insegnare tanto». CRAGNO RONALDO – «Dell’arbitro non ho mai parlato e continuo a non farlo. Continuo a lavorare per la mia strada e ...

La Juventus risponde all ' Inter e vince 3 - 1 a. Protagonista indiscusso Cristiano Ronaldo con una tripletta. Per i padroni di casa si ... i sardi trovano la prima sconfitta con. ...Commenta per primo- Juventus 1 - 3 Cragno 5: non è in giornata e si vede. Procura il rigore del raddoppio ...5 : affrontare una Juventus affamata ed in cerca di riscatto non è mai ...CAGLIARI (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo risponde alle critiche degli ultimi giorni e trascina la Juventus sul campo del Cagliari con una tripletta. La formazione di Pirlo batte quella di Semplici 3-1 ...Cristiano Ronaldo risponde alle critiche degli ultimi giorni e trascina la Juventus sul campo del Cagliari con una tripletta. La formazione di Pirlo batte quella di Semplici 3-1, tiene accesa una ...