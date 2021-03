Cagliari - Juventus 0 - 3 nei primi 45' | Ronaldo protagonista assoluto

(Di domenica 14 marzo 2021) 32' goal della! Cristianoin trenta minuti è riuscito a trovare la sua tripletta personale: servito da Chiesa è riuscito a smarcarsi con un doppio passo in area di rigore, per poi ...

Advertising

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - chirichampions : ????¡GOL DE CRISTIANO RONALDO! Se adelanta la JUVENTUS ante el Cagliari (0-1) #SerieA - elfayassir : RT @brfootball: 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - AndreaSabatin15 : Cagliari 1 Juventus 3 86' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

... Manchester United e. CR7 è però simile a Paganini per un aspetto: se stecca una partita, ... aRonaldo è tornato Ronaldo. Il primo gol da grande centravanti, approfittando dell'...Serie A: in campo1 - 3 LIVE 33' GOL!0 - 3! Rete di Ronaldo. Chiesa, dopo una buona discesa sulla fascia destra, trova Ronaldo in area sulla sinistra. Il portoghese, dopo una ...32’ goal della Juventus! Cristiano Ronaldo in trenta minuti è riuscito a trovare la sua tripletta personale: servito da Chiesa è riuscito a smarcarsi con un doppio passo in area di rigore, per poi ...Il Cagliari ha rinnovato la partnership con l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna ...