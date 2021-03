AstraZeneca, nessun problema su qualsiasi lotto in Ue e mondo (Di domenica 14 marzo 2021) In termini di qualità, «non ci sono problemi confermati relativi a qualsiasi lotto del nostro vaccino utilizzato in Europa o nel resto del mondo». Lo afferma AstraZeneca . «Ulteriori test - precisa... Leggi su feedpress.me (Di domenica 14 marzo 2021) In termini di qualità, «non ci sono problemi confermati relativi adel nostro vaccino utilizzato in Europa o nel resto del». Lo afferma. «Ulteriori test - precisa...

Advertising

MediasetTgcom24 : AstraZeneca: nessun aumento di rischio embolia o trombosi nel vaccino | 'Nei lotti sotto accusa, nessun problema ri… - riotta : .@WHO says no tie between blood clots, @AstraZeneca vaccine Organizzazione Mondiale sanità: nessun nesso tra vacc… - Adnkronos : #VaccinoAstraZeneca, Aifa: “E’ sicuro, nessun allarme” - GiusvaPulejo : Nota ufficiale di AstraZeneca #vaccinareh24 - morettweet : Strano -