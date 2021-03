Uomini e Donne, Gemma Galgani cade dalle scale. Attimi di paura in studio (Di sabato 13 marzo 2021) Attimi di apprensione a Uomini e Donne per la rovinosa caduta di Gemma Galgani dalle scale dello studio. Stando a quanto riportato da Il Giornale, l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 marzo durante le registrazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. La dama di Torino, star indiscussa del Trono Over, si è accasciata sugli scalini restando a terra e costringendo Maria De Filippi, che aveva notato subito la presenza di sangue sul ginocchio, ad avvicinarsi a lei per sincerarsi delle sue condizioni. Gemma è stata così accompagnata nel backstage dello studio per ricevere le prime cure, riprendersi dallo spavento e cambiare le calze ormai rotte. Della serie “oltre al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021)di apprensione aper la rovinosa caduta didello. Stando a quanto riportato da Il Giornale, l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 marzo durante le registrazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. La dama di Torino, star indiscussa del Trono Over, si è accasciata sugli scalini restando a terra e costringendo Maria De Filippi, che aveva notato subito la presenza di sangue sul ginocchio, ad avvicinarsi a lei per sincerarsi delle sue condizioni.è stata così accompagnata nel backstage delloper ricevere le prime cure, riprendersi dallo spavento e cambiare le calze ormai rotte. Della serie “oltre al ...

