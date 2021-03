Scandicci | inaugurata la sede della Croce Rossa | quattro anni fa fu distrutta da rogo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scandicci inaugurata

La Nazione

Croce rossa,la sede di/ ...(Firenze), 13 marzo 2021 -la sede della Croce Rossa di. Un giorno molto atteso dai cittadini. Quattro anni fa un incendio distrusse la sede per la quale si stava per ...Scandicci (Firenze), 13 marzo 2021 - Inaugurata la sede della Croce Rossa di Scandicci. Un giorno molto atteso dai cittadini. Quattro anni fa un incendio distrusse la sede per la quale si stava per ta ...Scandicci (Firenze), 13 marzo 2021 - Inaugurata la sede della Croce Rossa di Scandicci. Un giorno molto atteso dai cittadini. Quattro anni fa un incendio distrusse la sede per la quale si stava per ta ...