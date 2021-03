S’arrampica sulla grondaia per picchiare la moglie | in un video l’orrore e la violenza contro Caterina

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 marzo 2021) Le immagini andate in onda nell’ultima puntata di Chi l’ha visto su Raitre parlano chiaro. Mostrano la furia di un marito che si arrampica sul tubo di unaper scalare le mura e andare ala. Una delle tante compagne di vita vessate per metà della loro esistenza da un orco che le pesta. Le umilia. Impone loro il terrore e lo scempio della mortificazione fisica e psicologica anche davanti ai figli, spesso piccoli, cresciuti nellae in un clima di paura quotidiani., unavessata in fuga tra lacrime e disperazione La storia raccontata da Federica Sciarelli nel corso dell’ultima puntata del programma che conduce da anni con determinazione e coraggio, è quella diStellato. Una donna di 40 anni. Una ...