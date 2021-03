Roma | i tifosi sui social | “Rinviate il match col Napoli” E l’hashtag va in tendenza

(Di sabato 13 marzo 2021) La notizia del nuovo rinvio deltra Juventus-non è piaciuta aidi unache pochi giorni dopo la trasferta in Ucraina contro lo Shakhtar dovrà scendere in campo proprio contro i partenopei. Suiè virale (secondo nelle tendenze nazionali). A seguito del tam tam sulle radione, isi sono riversati in particolare su twitter per chiedere ugualmente il rinvio della sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A. SportFace.

AndreaRastovevi : RT @francescoceccot: Quando rinviarono Juve-Napoli contravvenendo al protocollo davanti a furbata(sms, aereo cancellato prima, comunicazion… - DilectisG : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - Don_Villar14 : RT @sportface2016: #Roma, l'hashtag dei tifosi è in tendenza - sportface2016 : #Roma, l'hashtag dei tifosi è in tendenza -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tifosi

... scatenando la reazione deiche parlano di un campionato falsato. Ma le polemiche non ... I granata, per ordine dell'Asl di Torino, non sono partiti in direzioneper giocare contro la Lazio e ...... l'allenatore portoghese Paulo Fonseca sta facendo un ottimo lavoro alla, con una costante ... gli stanno garantendo apprezzamenti e fiducia da parti die società. In una bella intervista a ...Oggi compiono gli anni Conti, De Sisti e Nela (che spegne sessanta candeline). Novant’anni fa, nel 1931, nasceva a Bellusco Giosuè Stucchi ...AS ROMA NEWS - La decisione arrivata nella serata di ieri da parte della Lega Calcio di rinviare nuovamente Juventus-Napoli, originariamente prevista per il 17 marzo, al 7 aprile ha scatenato la reazi ...